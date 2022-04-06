Ольга Фаткулина: «После отстранения двое иностранных коллег мне написали, поддержали. Одной из них была Бриттани Боу из США»

Российская конькобежка рассказала о поддержке от иностранных спортсменов после отстранения сборной России от международных соревнований.

«Если честно, есть у меня пара примеров. Когда нас отстранили, ребята не поехали на чемпионат мира, двое иностранных коллег мне написали, поддержали, так как опять такие события с Россией происходят, сказали, что надо держаться.

Одной из них была Бриттани Боу из США. Это малый процент, но меня порадовало, что он есть, не все ополчились на Россию и спортсменов из России», – сказала Фаткулина.