Захаров о предложении тренироваться в Китае: «Отказался в первую очередь из-за семьи. Может быть, через год удастся поучаствовать в этом проекте»

Олимпийский чемпион по шорт-треку, призер Игр в конькобежном спорте Руслан Захаров рассказал, почему отказался от предложения поехать тренироваться в Китай.

– Вас звали в Китай?

– Да, Олимпийский комитет Китая – через посредников в России. Переговоры шли с начала весны. Но в мае у них была очередная вспышка ковида, повсюду вводили локдауны. Потом начались какие-то перестановки в олимпийском комитете. После этого включилась российская сторона, что тоже не способствовало ускорению процесса. В результате часть ребят, включая меня, отказались от этой идеи.

– Почему?

– Лично я – в первую очередь из-за семьи. Не готов уезжать от нее так надолго. Ведь прямого авиасообщения между странами все еще нет. Когда получится вернуться – просто непонятно.

– Что конкретно китайцы предлагали вам?

– Идеальные условия, достойное финансирование и тренировки с местными спортсменами. Причем там должны быть не только мы, а целые международные группы. Звучит интересно. Тем более, если мыслить олимпийскими циклами, сейчас лучшее время для экспериментов.

Я за свою спортивную карьеру поменял более десятка тренеров, команд, групп и даже вид спорта. Новый опыт такого плана, уверен, тоже пошел бы в копилку. Но семья перевесила. Может быть, через год, когда все наладится, удастся поучаствовать в этом проекте.

– Выгода китайцев в тренировках с нашими лучшими атлетами понятна. Какие плюсы, помимо хорошего заработка, у российских спортсменов?

– Лично для себя я нашел ряд очень позитивных моментов. Например, у них есть высокогорный каток в Урумчи – 1800 м над уровнем моря. Он самый высокий в мире. В Северной Америке, где регулярно бьются рекорды мира, – 1200-1300 м.

– Почему тогда мы не слышали про сумасшедшие секунды в Урумчи?

– А потому что китайцы туда никого не пускают – тренируются сами. И побывать там было бы очень интересно. Посмотреть, как организм ведет себя там, как реагирует, когда спускаешься с такой высоты. В теории должен быть хороший прогресс. Это серьезный опыт, который может пригодиться как в спортивной карьере, так и потом, в тренерской.

– Сколько катков в Китае?

– Крытых – восемь. Продолжает функционировать и тот, на котором проводились Олимпийские игры.

– Еще плюсы от потенциальной поездки в Китай?

– Работа с новыми тренерами. Там будут не только китайцы. Не исключено, что соберется интернациональная дрим-тим, – сказал Захаров.

отмечает, что 12 июля в Пекин вылетают и Данила Семериков.

Руслан Захаров: «Олимпийский комитет Китая приглашает сильнейших российских стайеров для совместных тренировок. Мне поступало приглашение»