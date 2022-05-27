«У нас тоже есть хорошие производства, только металла еще нет, не дожили. Но, думаю, все впереди, лет так через десять будет». Фаткулина о ситуации с инвентарем

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о ситуации со спортивным инвентарем в преддверии следующего сезона.

«Есть российские ребята, которые нам делают ботинки по слепку. Единственное – у нас нет лезвий, но купить через друзей [за границей] возможно, хотя и дороже. Комбинезоны шьются у нас, они не настолько качественные, но сезон в них можно отбегать.

Надо пробовать, найти свое, у нас тоже есть хорошие производства, только металла еще нет, не дожили до этого, но, думаю, все впереди, лет так через десять будет», – сказала Фаткулина.

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?