Ольга Фаткулина: «У нас есть все шансы доказать через суд право участвовать в международных соревнованиях. Надо задействовать юристов»

Серебряный призер Сочи-2014 года в конькобежном спорте считает, что у россиян есть шансы вернуться на международные соревнования после избрания Александра Кибалко в совет Международного союза конькобежцев (ISU).

«Думаю, шансы все есть. Если смотреть на это с точки зрения правил, у нас есть все шансы восстановиться, доказать через суд право участвовать в международных соревнованиях. Может, они что-то новое придумают, но надо решать, задействовать юристов, адвокатов», – сказала Фаткулина.

«Президента союза конькобежцев переизбрали, идет смена коллектива. Главное, остались все тренеры, в сборной ничего не поменялось.

Надеюсь, почувствуем изменения по ходу сезона по соревновательному календарю, чтобы чемпионат России отодвинуть немного, все сделать более разумно не только для сборной, но и для всех российских спортсменов. Думаю, сезон может удлиниться, чтобы у конькобежцев был стимул прогрессировать и после декабря не искать подработки.

Безусловно, нехватка высокогорных катков – реальная проблема, там лед совсем другой, там быстрее, можно бороться на высшем уровне. У нас вообще их нет, проект катка на Красной Поляне – на уровне разговоров и планов», – добавила конькобежка.