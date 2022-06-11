Даниил Алдошкин: «Для нас возрастной ценз точно мало что меняет. На медали ЧМ даже в 18 лет мало кто может претендовать»

Российский конькобежец Даниил Алдошкин высказался о решении ISU повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Для нас этот возрастной ценз точно мало что меняет, потому что если брать тех людей, которые добивались значимых успехов в 18 лет, то на память из ближайших примеров приходит Свен Крамер.

Так что у нас такой один раз за сто лет рождается. У нас на медали чемпионата мира даже в 18 лет мало кто может претендовать.

Норвежец Педер Конгсхеуг на пару месяцев меня младше, в прошлом году бежал чемпионат мира – юниорских стартов не было – он неплохо проявил себя. В этом году стал олимпийским чемпионом», – отметил 20-летний Алдошкин.