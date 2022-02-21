Конькобежец Алдошкин: «Я азартный, люблю играть в покер на деньги. В масс-старте тоже надо уметь блефовать»

Российский конькобежец Даниил Алдошкин оценил свое выступление в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, где он занял пятое место.

– Когда вы последний раз бегали масс-старт?

– Три года назад на юниорском чемпионате мира в Италии. На взрослом уровне вообще не бегал, даже и не хотел, если честно.

– Ну и как зашло?

– Очень круто. Похоже на игру. Я вообще азартный, люблю играть в покер на деньги. Азарт – это мое все. Могу масс-старт сравнить с азартной игрой, потому что по ходу забега надо много рассчитывать, думать, нужна капелька везения. А еще в масс-старте тоже надо уметь блефовать.

– Так вы блефовали, что не сильны в масс-старте? Пятое место с первого захода в финале Олимпийских игр.

– Получается, что так. Но кайфанул. Два забега – топ. Даже усталость тут отходит на второй план, потому что очень интересно все проходит. В масс-старте появляется многозадачность, и мне это очень нравится.

– Опередили мимоходом Свена Крамера в его последнем забеге на Олимпийских играх.

– Не то чтобы это было великое достижение, но такое есть, да, – сказал Алдошкин.

На Олимпиаде в Пекине конькобежец также взял серебро в командной гонке преследования.

Олимпиада-2022. Коньки. Свингс выиграл масс-старт, Алдошкин – 5-й, Захаров выбыл в полуфинале