«Тогда я так набухался, что не помню, как уснул. Мне было стыдно, что это дошло до руководства». Конькобежец Юсков об инциденте после этапа Кубка мира

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков рассказал об одном из инцидентов в своей карьере.

«Был третий этап Кубка мира. Проходил он в Азии, а там они всегда сдвоенные. Третий этап – в Японии, четвертый – тоже в Японии, но уже в другом городе. Я его и пропускал, после третьего улетал домой.

Тогда я так набухался, что не помню, как уснул, как утром оказался внизу. Мне было стыдно, что это дошло до руководства. Мне скинули фото: я там или лежу, или сижу. На фотке ничего особенного, но я-то себя знаю. Там просто, видимо, еще что-то приписали.

Мне стало стыдно, что меня кто-то сфоткал. Я даже не знал. Перед Крамером не стыдно. Хотя я его докапывал. Думаю, что он меня и сфоткал. У меня английский слабенький, но тогда я говорил отлично», – рассказал Юсков.