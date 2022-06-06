Гуляев о конгрессе ISU: «Большинство делегатов не идет на поводу у русофобских заявлений. Взвешенная позиция вселяет позитив»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался о предстоящем голосовании по вопросу отстранения российских спортсменов в рамках конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

«Большинство делегатов конгресса ISU не поддержало предложение делегации Украины о недопуске к конгрессу представителей России и Беларуси. От России у нас большая делегация в Таиланде.

Но самое главное голосование будет завтра. Делегаты должны проголосовать за принятие или непринятие статьи о том, что руководство ISU может иметь право принимать решения о недопуске спортсменов той или или иной страны к международным стартам, если события в этой стране каким-то образом будут нарушать традиции и принципы. Если эта статья будет принята, конгресс ISU легализует решение о недопуске наших спортсменов к международным соревнованиям.

От нашей страны в технический комитет по конькобежному спорту выдвинут Александр Кибалко, действующий глава этого самого комитета, и Андрей Нефедов также выдвинут в члены-руководители комитета по шорт-треку. Кибалко также претендует на должность в совете ISU.

Есть ли у нас союзники? В меня вселяет оптимизм, что большее количество делегатов все-таки руководствуется спортивными принципами, а не идет на поводу у таких оголтелых и явно русофобских заявлений. Взвешенная позиция вселяет позитив, но ждать осталось недолго, завтрашнее голосование будет ключевым.

Надо отдать должное и фигуристам, и Кибалко. Все провели большую работу. Считаю, что шанс у нас есть», – сказал Гуляев.

Конгресс ISU во вторник рассмотрит вопрос отстранения российских спортсменов от международных стартов