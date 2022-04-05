Интересы ФФКР и СКР в CAS представляют швейцарские юристы, которые вели дело о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018

Интересы Федерации фигурного катания России ( ) и Союза конькобежцев России (СКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS) представляют юристы швейцарской фирмы Libra Law, сообщает «Матч ТВ».

Ранее эта фирма представляла интересы российских спортсменов и тренеров в исках о недопуске на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, а также защищала легкоатлетку Марию Фарносову (Савинову) в деле о допинге. Обе апелляции не были удовлетворены.

Сегодня CAS сообщил о регистрации исков СКР, ФФКР, шорт-трекиста , конькобежки , фигуристов и к Международному союзу конькобежцев. Ранее ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.