Интересы ФФКР и СКР в CAS представляют швейцарские юристы, которые вели дело о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018

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Интересы Федерации фигурного катания России (ФФКР) и Союза конькобежцев России (СКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS) представляют юристы швейцарской фирмы Libra Law, сообщает «Матч ТВ».

Ранее эта фирма представляла интересы российских спортсменов и тренеров в исках о недопуске на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, а также защищала легкоатлетку Марию Фарносову (Савинову) в деле о допинге. Обе апелляции не были удовлетворены.

Сегодня CAS сообщил о регистрации исков СКР, ФФКР, шорт-трекиста Семена Елистратова, конькобежки Ангелины Голиковой, фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к Международному союзу конькобежцев. Ранее ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

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