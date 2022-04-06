Журова о том, что ISU опросит национальные федерации: «Если голосование будет тайным, не факт, что все выступят против России»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала намерение Международного союза конькобежцев ( ) опросить национальные федерации относительно последствий ситуации на Украине для организации.

«Думаю, в ISU боятся, что федерации других стран начнут бойкотировать соревнования, [если разрешить россиянам выступать]. Не может же быть такого, чтобы Россия выступала одна, а все остальные – отказывались. Поэтому сейчас и хотят провести опрос. И если [за дальнейшее отстранение России] будет не большинство, то тогда есть шанс, что сохранят возможность выступлений для российских спортсменов.

Несомненно, подобного раньше никогда не было. Но если такой опрос не будет проведен, ISU может столкнуться с тем, что другие страны будут бойкотировать соревнования – я боюсь вот этого. ISU не хочет скандалов и, думаю, рассчитывает предвосхитить и принять решение до возможности странам публично бойкотировать соревнования и лишний раз эту тему раздувать.

Сомневаюсь даже, что они опубликуют данные, кто и как голосовал. Если голосование будет еще и тайным, то не факт, что все выступят против России», – сказала Журова.