Журова о допуске россиян к конгрессу ISU: «Понимают, что через какое-то время придется возвращать все обратно. От России идет уровень, которому начинают следовать все»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что российскую делегацию допустили к конгрессу Международного союза конькобежцев (ISU).

«ISU практически одна из самых старых и мудрых федераций. По всем трем видам спорта у нас были самые прекрасные отношения, о которых можно мечтать на международном уровне. Всегда было понимание, и все соревнования очень хорошо проводили.

Много было историй, которые складывались годами. И вот так, в одночасье ISU перечеркнуть все не может. Понимают, что через какое-то время придется возвращать все обратно. Поэтому в этом отношении, несомненно, сама федерация заинтересована в развитии вида спорта.

От России идет уровень, которому начинают следовать все. Они понимают, что есть политическое давление, которое они должны исполнять, но стараются в каких-то моментах сопротивляться.

Если Россия не будет принимать участие, то можно опротестовать результаты голосований и так далее. Есть в уставе какой-то юридический нюанс», – сказала Журова.

Россия и Беларусь допущены к участию в конгрессе ISU, предложение Украины об их отстранении отклонено