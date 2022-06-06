ISU закрыл все допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных московской лаборатории

Международный союз конькобежцев (ISU) закрыл все допинговые дела в отношении российских спортсменов, которые были открыты на основе базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщил юрист ISU Михаэль Гайстлингер на конгрессе организации, который проходит в Таиланде.

В базе LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. После передачи базы данных в WADA эксперты пришли к выводу, что с ней проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

«По каждому делу ISU провел расследование. Итоги были предоставлены .

Все дела, за исключением одного, были закрыты. Одно дело было перенаправлено в , потому что соответствующее тестирование было проведено этим агентством.

В результате рассмотрения дела принято решение, что спортсменом были нарушены антидопинговые правила, и последовали санкции. ISU с решением согласился», – сказал Гайстлингер.

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