Журова о компенсациях за переносы турниров: «Есть юридическая процедура. Думаю, мы должны получить компенсацию точно»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила слова министра спорта Олега Матыцина о компенсациях от международных федераций за перенос турниров из России.

«Насколько знаю, есть юридическая процедура. Поэтому это просто по закону, по тем нормам, которые есть в кредитах международных федераций.

Они будут требовать так или иначе, если уже в них вложили. Здесь имеется в виду и от соревнований, которые мы уже начали готовить и уже практически начали проводить.

Насколько знаю, в Беларуси, когда у них отменили чемпионат по хоккею, то им выплатили компенсацию. Думаю, мы должны получить компенсацию точно», – сказала Журова.

Матыцин об отнятых у России турнирах: «Международным федерациям отправлены письма о компенсациях. Надеемся на разумность наших коллег из-за рубежа»