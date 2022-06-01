Журова о вечеринке Медведевой: «Я бы посоветовала ей быть более аккуратной, потому что пресса быстро все распустит»

Теги сборная России Светлана Журова женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о вечеринке двукратной чемпионки мира Евгения Медведева.

«Могу сказать, что не всегда это имеет правильные последствия, потому что тебе кажется, что это круто и замечательно, а потом можешь пожалеть. Я бы посоветовала ей быть более аккуратной, потому что пресса быстро все распустит. Особенно сейчас, когда мир в новых информационных технологиях.

Другие фигуристы то же самое делали 15-20 лет назад, когда закачивали карьеру или сезон. Если посмотреть статистику, то все девушки открыто фотографировались. Наверное, сейчас фигуристки посмотрели на них и решили сделать то же самое, но потом за это можно долго раскаиваться, общество относится по-разному.

Это вопрос к обществу, почему учитель физкультуры может выиграть соревнования по плаванию и выставить в интернет, а учителю литературы нельзя? 

Если это вечеринка твоя, то необязательно делиться со всем миром, кто-то пытается на этом пиариться, раз выложили ее танец в сеть», — сказала Журова.

Вау, Медведева устроила вечеринку: огненно танцевала на коленях и под Лолиту, отдыхали и Трусова с Щербаковой

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