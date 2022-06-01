Депутат Журова об отстранении России: «В ИИХФ выполняют заказ. Их заставляют это делать»

Светлана Журова высказалась о посещаемости ЧМ по хоккею 2022.

347 628 зрителей посетили матчи ЧМ. Это худший результат за 15 лет, не считая ковидный турнир 2021 года.

– Можно сказать, что причиной такой посещаемости было отсутствие сборной России и наших болельщиков?

– Понятно, что в Финляндии наших болельщиков было бы очень много. У нас традиционно любят хоккей и ходят на матчи не только нашей сборной. Так как Финляндия – это рядом, трибуны были бы заполнены и за счет российских болельщиков. Хотя, наверное, повлияли и все эти скандалы, много было аспектов.

– Вас не удивляет президент ИИХФ Люк Тардиф, который говорит, что хочет вернуть сборную России в «хоккейную семью», но продлевает запрет на участие в турнирах еще на один год?

– На самом деле они заложники этой ситуации. В Международной федерации хоккея вернули бы сборную России с удовольствием, но, откровенно говоря, они выполняют заказ. Их заставляют это делать. Хотя, думаю, ИИХФ юридически оставила у себя возможность вернуть нашу сборную. На случай если снимут этот запрет на Россию, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.