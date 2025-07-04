Светлана Журова: «Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Второй я бы назвала Мирру Андрееву»

Светлана Журова рассказала, кого считает главными спортсменами России.

– Кто сейчас три главных спортсмена из России?

– Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Популярнее Овечкина никого нет.

Второй я бы назвала теннисистку Мирру Андрееву . После успеха на Олимпиаде она на слуху, продолжает побеждать.

Третьим я бы назвала Сашу Большунова, многие в стране знают его, – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .