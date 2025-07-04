Светлана Журова: «Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Второй я бы назвала Мирру Андрееву»
Светлана Журова рассказала, кого считает главными спортсменами России.
– Кто сейчас три главных спортсмена из России?
– Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Популярнее Овечкина никого нет.
Второй я бы назвала теннисистку Мирру Андрееву. После успеха на Олимпиаде она на слуху, продолжает побеждать.
Третьим я бы назвала Сашу Большунова, многие в стране знают его, – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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