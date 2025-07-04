  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Светлана Журова: «Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Второй я бы назвала Мирру Андрееву»
8

Светлана Журова: «Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Второй я бы назвала Мирру Андрееву»

Светлана Журова рассказала, кого считает главными спортсменами России.

– Кто сейчас три главных спортсмена из России?

– Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Популярнее Овечкина никого нет.

Второй я бы назвала теннисистку Мирру Андрееву. После успеха на Олимпиаде она на слуху, продолжает побеждать.

Третьим я бы назвала Сашу Большунова, многие в стране знают его, – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoМирра Андреева
logoСветлана Журова
logoАлександр Овечкин
logoАлександр Большунов
logoВашингтон
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Депутат Журова об Овечкине: «Посмотрела бы про него фильм. Такая картина будет интересна многим не только в России, но и в мире»
724 июня, 17:52
Светлана Журова: «Не уверена, что болельщики хотят видеть Кубок Стэнли в России. Это провокация, многие бы сказали: «А почему американский трофей ездит по нашей территории?»
14218 июня, 11:40
Дмитрий Губерниев: «Овечкин, Медведев и Дзюба – лица российского спорта, я бы еще Мирру Андрееву в этот список добавил. Александр – спортсмен номер один в России»
5415 июня, 10:38
Главные новости
Светлана Журова: «После просмотра «Родниной» я призадумалась – может, снять такой же фильм о своей карьере?»
3629 июня, 09:03
Союз конькобежцев Беларуси подал апелляцию на решение ISU по допуску спортсменов на отбор к Олимпиаде-2026
1024 июня, 19:24
Светлана Журова: «Вряд ли Ковентри возьмет на себя индивидуальную ответственность и скажет, что допускает наших спортсменов. Надежды есть, но и вопросов немало»
223 июня, 14:44
Светлана Журова: «Не жду никакой реакции от международных федераций по атаке США. Но я не считаю, что нужно отстранять спортсменов за военные конфликты, даже американских»
10222 июня, 15:16
Глава Союза конькобежцев России Гуляев встретится с президентом ISU 1 июля
119 июня, 12:37
Журова о главе МОК: «Пост серьезный – в том числе, к сожалению, политический. Вопрос в том, захочет ли Ковентри остаться открытой и независимой»
819 июня, 06:40
Светлана Журова: «На Западе хотят приучить болельщиков к тому, что российских спортсменов нет»
5417 июня, 13:18
Светлана Журова: «Это нормально, что МОК никак не реагирует на ирано-израильский конфликт. Правильно, что спортсменов не отстраняют»
16917 июня, 06:18
Юсков вошел в тренерский штаб сборной Беларуси по конькобежному спорту
15 июня, 06:21
Светлана Журова: «Неправильно применять санкции к спортсменам, в том числе израильским. Не нужно блокировать никого, в мире много конфликтов»
4413 июня, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
13 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
227 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
114 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
111 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39