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Гуляев о конгрессе ISU: «Чисто физиогномически Ковентри произвела приятное впечатление. Она свободно и спокойно общалась по делу»

Гуляев рассказал, какое впечатление на него произвела Ковентри на конгрессе ISU.

3 июля глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри приезжала на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил в Лозанне.

«Честно скажу, что чисто физиогномически Ковентри произвела приятное впечатление. Сразу отмечу, что это не какая-то оценка или сравнение с предыдущим главой МОК.

Лично пообщаться с Ковентри не удалось, на ходу такие вещи не делаются. Но то, как она свободно и спокойно общалась по делу, какую приветственную речь произнесла, произвело положительное впечатление», – сказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

Также Гуляев высказался о финансовом отчете ISU за 2024 год. В документе указан профицит бюджета в размере 25,1 млн швейцарских франков, однако операционные убытки выросли с 2,6 млн до 8,5 млн.

«Не считаю правильным комментировать эту тему. Мы живем своей жизнью. Да, являясь членами ISU, мы принимаем участие в различных мероприятиях и конгрессах – в онлайн- или офлайн-форматах. Но все, что происходит внутри организации, как и что они делают, – личное дело ISU, мы никак на это не влияем.

Нас заботит только один вопрос – подготовка к сезону. Есть понимание, как это сделать. Находимся в тесном контакте с ISU, не так давно как раз проводил встречу с президентом [ISU] касательно нашего участия. Как вы понимаете, нюансов много», – отметил Гуляев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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Николай Гуляев
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Чжэ Ель Ким
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