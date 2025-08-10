Светлана Журова: «Не думаю, что решения Трампа будут касаться спорта. Других вещей – да»

Светлана Журова не ждет от Дональда Трампа решений, связанных со спортом России.

Ранее появилась информация , что в 2024 году администрация теперь уже бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность исключения российских хоккеистов из НХЛ, чтобы оказать давление на Москву в рамках работы над обменом заключенными.

«Может ли Трамп сделать что-то подобное? Не думаю, что его решения будут касаться спорта. Других вещей – да, а спорта вряд ли», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Журова предлагала Трампу сыграть в гольф: «Написала ему в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки». Он не отреагировал, но предложение осталось в силе»