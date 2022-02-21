Владимир Потанин: «Есть острое ощущение большой несправедливости по отношению к Валиевой, чрезмерности давления»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Владимир Потанин Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин поделился мнением о ситуации российской фигуристки Камилы Валиевой.  

В декабре спортсменка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине. 

Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступление на Олимпиаде. Решение о золотых медалях командного турнира, в котором участвовала Валиева, будет приниматься позже.

В личном турнире на Олимпиаде Валиева заняла четвертое место.

«Я прежде всего думаю о том, что свалилось на плечи 15-летней девочки. Представляю, как бы себя в такой ситуации почувствовали мои дочери.

Есть острое ощущение большой несправедливости, чрезмерности этого давления. Что тут скажешь, кроме поддержки, сочувствия?

Знаете, я просто послал Камиле букет цветов, чтобы ее поддержать», – сказал Потанин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные