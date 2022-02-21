Владимир Потанин: «Есть острое ощущение большой несправедливости по отношению к Валиевой, чрезмерности давления»

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин поделился мнением о ситуации российской фигуристки Камилы Валиевой.
В декабре спортсменка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине.
Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступление на Олимпиаде. Решение о золотых медалях командного турнира, в котором участвовала Валиева, будет приниматься позже.
В личном турнире на Олимпиаде Валиева заняла четвертое место.
«Я прежде всего думаю о том, что свалилось на плечи 15-летней девочки. Представляю, как бы себя в такой ситуации почувствовали мои дочери.
Есть острое ощущение большой несправедливости, чрезмерности этого давления. Что тут скажешь, кроме поддержки, сочувствия?
Знаете, я просто послал Камиле букет цветов, чтобы ее поддержать», – сказал Потанин.