  • Светлана Журова: «Ни в какой стране, кроме России, не хотела бы жить. Импонирует, что могу верить, дружить и чувствовать свободу»
Светлана Журова рассказала, почему хочет жить только в России.

«Я ни в какой стране, кроме России, не хотела бы жить. Есть очень много вводных, по которым мне нравится жить здесь, а в других странах их нет прямо совсем.

Мне в России все нравится. Наша страна лучше из-за души и людей. Может, у нас есть какой-то русский авось или какой-то хаос, но зато мы в последний момент собираемся и предпринимаем что-то креативное и необычное. Мне нравится этот драйв, когда мозг работает по-другому.

Строгость, системность, ходить в гости по расписанию и когда ты не можешь ворваться к друзьям, сказав, что через час приедешь, как в западных странах — это все меня не устраивает. 

В России меня привлекает духовность: у нас стало совсем другое отношение к православию. Мне импонирует, что могу верить, дружить и чувствовать свободу. На улицах безопасно, что в других городах и столицах мира точно невозможно.

По духу мне очень нравилась Сербия, потому что они к нам близки. Я там пару раз была в командировках и мне там понравилось. Но для меня Россия — лучшая страна в мире для жизни.

И я, и мои дети не рассматривают другие варианты, хотя у моих детей был выбор — их папа живет в Германии. Но они это вообще никак не рассматривают со всем соблазном этой истории: Олимпиадой, гражданством. Они выбирали Россию и не из-за мамы, а потому что так думают», – рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
