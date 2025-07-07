Член совета ISU рассказал о визите Кирсти Ковентри на конгресс организации.

Ковентри возглавляет Международный олимпийский комитет (МОК). 3 июля она приезжала на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне.

«Конгресс посетила новый президент МОК, которая привнесла определенный шарм своим приятным выступлением и подчеркнула важность новой редакции конституции ISU. Надо сказать, что доброжелательность на конгрессе буквально зашкаливала. Дружеское отношение, рабочая атмосфера во благо спорта.

Здесь также присутствовали представители ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России) и СКР (Союза конькобежцев России). Шло нормальное общение, все вместе встречались в одном зале, будь то прием в Олимпийском музее до начала конгресса или в перерыве. Никто и полслова не говорил о политической ситуации, о допуске российских спортсменов, речь шла о будущем ISU – о будущем спорта.

Я лично общаюсь со многими, в том числе с представителями так называемых недружественных стран, и никаких проблем в этом плане нет. Как это будет дальше развиваться, посмотрим, но главный шаг со стороны ISU в сторону России был сделан еще в декабре, когда допустили наших спортсменов, хоть и в нейтральном статусе», – сказал член совета ISU Александр Кибалко .