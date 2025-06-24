Союз конькобежцев Беларуси подал апелляцию на решение ISU по допуску спортсменов на отбор к Олимпиаде-2026

Беларусь подала апелляцию на решение ISU по допуску спортсменов на отбор к ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе.

По информации «Спорт-Экспресса», подача апелляции вызвана отсутствием в списке допущенных конькобежцев Анны Доморацкой и Игната Головатюка. Головатюк на Олимпиаде-2022 занял 6-е место на дистанции 1000 м.

«Да, это правда. Апелляция была зарегистрирована CAS 3 июня», – сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.

Ранее стало известно, что CAS не получал апелляции от российских фигуристов, которым не одобрили нейтральный статус.

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