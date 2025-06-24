Союз конькобежцев Беларуси подал апелляцию на решение ISU по допуску спортсменов на отбор к Олимпиаде-2026
Беларусь подала апелляцию на решение ISU по допуску спортсменов на отбор к ОИ.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе.
По информации «Спорт-Экспресса», подача апелляции вызвана отсутствием в списке допущенных конькобежцев Анны Доморацкой и Игната Головатюка. Головатюк на Олимпиаде-2022 занял 6-е место на дистанции 1000 м.
«Да, это правда. Апелляция была зарегистрирована CAS 3 июня», – сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.
Ранее стало известно, что CAS не получал апелляции от российских фигуристов, которым не одобрили нейтральный статус.
Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости