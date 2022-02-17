Ольга Фаткулина: «Хотела разогнаться и пройти первый круг достойно, а дальше – чтобы нечистая сила помогла. Но видимо, нечистых сил не существует»

Российская конькобежка прокомментировала выступление на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2022 в Пекине, где стала 13-й.

«Проклятья знаменосца вообще не существует! Кто это выдумал? Знамя на церемонии открытия – самое позитивное у меня за всю ! Давайте реально смотреть на вещи. Как можно бегать после болезни? Я бежала достойно, разогналась на первом круге, но не хватило. Это было очевидно и предсказуемо.

Выходила на старт и думала: «Авось чудо произойдет!». Давно не бегала 1000 метров, но бывает и ружье незаряженное стреляет. У меня не бывает в жизни такого, чтобы что-то давалось легко. Хотела разогнаться и пройти первый круг достойно, а дальше – чтобы нечистая сила помогла. Но видимо, нечистых сил не существует.

Последние 300 метров не помню – была в каком-то аду. Меня перекосило так, будто летом на велосипеде в гору 30 минут ехала. До финиша доехала в полуобморочном состоянии», – рассказала Фаткулина.