Голикова о бронзе Боу на 1000 м: «Американки делают человеческие поступки, и судьба им улыбается. Это всем урок»

Теги Олимпийская сборная России сборная России жен (коньки) Олимпиада-2022 Бриттани Боу сборная США жен Ангелина Голикова Эрин Джексон Коньки/шорт-трек

Российская конькобежка Ангелина Голикова прокомментировала выступление американки Бриттани Боу на 1000 м на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Боу завоевала бронзу, опередив Голикову на 0,1 секунды.

«Если все будет хорошо, я готова продолжать работать, потому что знаю над чем нужно трудиться в технических моментах. Я хочу прорываться в топ не потому, что кто-то был не в форме, а соревнуясь с самыми сильными.

Победа Эрин Джексон на 500 м ценна тем, что были все сильнейшие. Она могла бы не попасть на «пятисотку», Бриттани отдала ей квоту. Эрин повезло с поступком Бриттани, а Бриттани – сегодня.

Они делают человеческие поступки, и судьба им улыбается. Это всем урок – мы не должны злиться, должны работать, а когда возникают такие моменты, как человеческий фактор, нужно просто быть честным перед самим собой», – рассказала Голикова.

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