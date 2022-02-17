Варвара Барышева: «Голикова сделала все, что могла. К сожалению, у нас очередное четвертое место»

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева прокомментировала выступление женской сборной на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2022 в Пекине.

заняла четвертое место.

«Честно сказать, судя по выступлениям американки Бриттани Боу на предыдущих дистанциях, была надежда на то, что Ангелина сумеет удержать добытое на дистанции преимущество. Но, к сожалению, у нас очередное четвертое место.

Справедливости ради стоит отметить, что Лина не была в прошлом сезоне и в этом тоже претендентом на медали на 1000 м, и сегодня она сделала все, что могла.

Сейчас можно говорить о том, что, будь другая дорожка, могло бы все сложиться иначе, но сослагательного наклонения спорт не терпит», – рассказала Барышева.