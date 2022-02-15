Руслан Захаров о медалях Игр в шорт-треке и коньках: «Это круто! Но кто знает, может, будет и новый рекорд – я со спортом не завязываю»

Российский конькобежец Руслан Захаров прокомментировал выступление в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

Захаров – олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке (эстафета). Сегодня он завоевал серебро в составе сборной России по конькобежному спорту в гонке преследования.

«Сегодня большой день для Союза конькобежцев. Это первая наша олимпийская медаль в мужской командной гонке! Мы творим историю – и это прекрасно!

Хотя прямо сейчас от серебра есть небольшой осадок. Все-таки в финале не справились с норвежцами.

Выиграй мы бронзу, прыгали бы сейчас от радости, понятно почему.

Американцев в таком составе уже обыгрывали два года назад на чемпионате мира. У них много молодых ребят, они быстро прогрессируют. Я рад, что мы смогли их сегодня победить в полуфинале, да еще с олимпийским рекордом.

Хотел бы поддержать Саню Румянцева, он был запасным и, к сожалению, не получит медаль. Мы – друзья, всегда живем в одном номере.

Саня меня многому научил, особенно когда я только перешел из шорт-трека. Ребята, я же ничего не умел! На велосипеде не мог равновесие удержать! Саня помогал и словом, и делом. Очень обидно за него сейчас, но это спорт. Он бывает жестоким.

Хочу ли я продолжить карьеру? Есть разные идеи. Решим на семейном совете. Может, попрошусь в триатлон? Только плавать придется научиться!

Что я чувствую как первый в истории спортсмен, выигравший олимпийские медали в коньках и шорт-треке? Это, конечно, круто! Но кто знает, может, будет и новый рекорд. Я пока со спортом не завязываю», – сказал Захаров.

Уникальное достижение Захарова – медали Игр в разных видах: после золота Сочи-2014 сменил шорт-трек на коньки (в 30 лет!) и взял серебро Пекина