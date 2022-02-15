Евгения Лаленкова: «Мы весь сезон боролись за 4-6-е места. Когда пробились полуфинал, была надежда, что мы можем попытаться что-то сделать для бронзы»

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Российская конькобежка Евгения Лаленкова прокомментировала выступление в женской командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине, где россиянки заняли четвертое место. 

«Я даже не знаю, что сказать. Это тот результат, на который мы были готовы весь сезон. Мы такой же результат показывали на высоте, а на высоте должно быть быстрее.

То есть в целом мы весь сезон боролись за 4-6-е места, и сейчас, когда мы пробились в этот полуфинал, конечно, у нас была надежда, что мы можем попытаться что-то сделать для бронзовой награды.

На самом деле очень хочется извиниться перед тренером, который столько времени и сил на нас потратил», – сказала Лаленкова. 

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