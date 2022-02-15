Валерий Польховский: «Очень жаль Эдуарда, на протяжении многих лет такие ситуации бывали, большой удар для Латыпова»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский высказался о выступлении Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Латыпов с преимуществом в 50 секунд лидировал перед последним огневым рубежом, но после стрельбы стоя ушел на два штрафных круга.
Россияне стали в эстафете третьими.
«Если смотреть со стороны, видимо, момент неуверенности, что нужно попасть, он немного зациклился, что нужно попасть, и забыл, что нужно делать.
Второй момент, может быть, накопилась усталость, потому что довольно уверенно шел по дистанции. Он должен был отойти к запасным патронам, будем говорить, что заколотило Эдуарда, и он не справился со стрельбой.
Очень жаль Эдуарда, на протяжении многих лет такие ситуации бывали, большой удар для Латыпова.
Но бронзовая медаль есть, с чем я их и поздравляю. Конечно, все достойно работали, отдавали все силы, волю и старание выкладывали для завоевания медали.
Но медаль есть медаль, на Олимпиаде мы подтверждаем, что соревнования по биатлону прежде всего являются борьбой нервов», – сказал Польховский.
«Че тут говорить? Затрясло ребенка». Фейспалм нашего тренера по стрельбе – он в шоке от катастрофы Латыпова на Олимпиаде