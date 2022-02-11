«Это далеко не честная игра. Жду последствий от ISU и МОК». Шведский конькобежец ван дер Пул раскритиковал сборную Нидерландов за манипуляции со льдом в Пекине

Олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Швеции Нильс ван дер Пул раскритиковал сборную Нидерландов за манипуляции на Играх-2022 в Пекине.

В частности, ван дер Пул прокомментировал публикацию ученого Сандера ван Гинкела, который проводил исследование льда для нидерландской команды.

«Получая результаты измерений, я надеюсь убедить (Марка) Мессера (ответственного за лед в Пекине) и его людей в своих идеях. Таким образом, я содействую возможным успехам. Озвучивая какие-то вещи, я настаиваю на корректировках, которые идут нам на пользу, с которыми мы можем добиться большего», – цитирует отрывок из статьи Гинкела Eurosport.

Ван дер Пул в свою очередь призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) обратить на это внимание.

«Это далеко не честная игра. Это не соответствует моим представлениям о честной игре. Олимпиада – про выше, сильнее, быстрее. А это коррупция. Это попытка изменить игровое поле в свою пользу, используя неэтичные и аморальные средства.

Я не понимаю, почему KNSB (Королевский союз конькобежцев Нидерландов – Sports.ru) допустил это. Я не понимаю, почему им нравится, чтобы мир знал об их намерении. Раздражает. Это самый большой скандал в нашем виде спорта...

Четырехлетняя дисквалификация KNSB, очевидно, невозможна, но я с нетерпением жду последствий для них от ISU и МОК. Это омерзительно», – заявил ван дер Пул.

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