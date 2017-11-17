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    Исинбаева вступила в Putin Team

    Теги Александр Овечкин Елена Исинбаева Владимир Путин политика

    Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о вступлении в Putin Team.

    Общественное движение по поддержке президента России Владимира Путина создал хоккеист Александр Овечкин.

    «Я в команде Putin Team», – написала Исинбаева.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

    «Дольше Путина он любит только Америку». Навальный против Овечкина

    Малкин и Карякин тоже в Putin Team

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