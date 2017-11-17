Исинбаева вступила в Putin Team
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о вступлении в Putin Team.
Общественное движение по поддержке президента России Владимира Путина создал хоккеист Александр Овечкин.
«Я в команде Putin Team», – написала Исинбаева.
«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин
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