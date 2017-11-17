Овечкин о Putin Team: «Я просто хочу сделать все возможное для моей страны. Для политики хоккеисты не настолько умны»

Капитан «Вашингтона» высказался о созданном им гражданском движении Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина.

«Это все ради страны. Я просто хочу сделать все возможное для моей страны. Putin Team – это Putin Team. Это для тех людей, которые поддерживают свою страну. Все очень просто.

У хоккеистов нет какой-то особой склонности к политике. Мы не настолько умны. Мы просто остаемся в стороне и делаем свою работу», – сказал Овечкин.

Также он попросил не переоценивать свою близость к Путину. По словам Овечкина, они не разговаривали с лета, и у него нет номера телефона президента.

«Хотя, это было бы неплохо», – признался Овечкин.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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