Тренер Клевцов об американцах: «Мы обошли их только в Москве-2013. Но медали забрали. Я бы хотел, чтобы пробы перепроверили все – не только российские»

Тренер Сергей Клевцов оценил состояние российской легкой атлетики.

– Андрей Шишин, главный тренер сборной России по плаванию, сказал, что надо начинать с правды. И по его прикидкам отставание от Америки сейчас – в 6-10 раз. Где в мировой иерархии мы в легкой атлетике?

– В жопе.

– В глубокой?

– Выглядывать уже тяжело, можно только через перископ.

Вопрос еще в том, что Шишину судить про эти вещи проще. Они плавают там, и реально есть с чем сравнивать. А мы-то давно сидим здесь, смотрим только друг на друга.

Вот последний серьезный турнир – чемпионат мира в Дохе-2019. 6 лет прошло. Команда была довольно большая. Но тех, кто показал там результаты не хуже, чем на отборе, можно пересчитать по пальчикам: Пронкин, Мизинов , Маша (Ласицкене), Анжелика (Сидорова), Шуба (Шубенков) и высотники. Все.

А ведь тогда у нас были международные старты, «Бриллиантовая лига ». То есть сама по себе возможность участвовать где угодно ничего не гарантирует.

– Про обыграть США в легкой атлетике пока всерьез вообще невозможно.

– Только точечно. Мы с Шубой потихоньку побеждали, хотя на 110 с/б они исторически впереди всех.

В общем зачете нам удавалось обойти их только в Москве-2013. Но потом, правда, все медали забрали. Хотя я бы хотел, чтобы правила игры были едины и пробы перепроверили все – не только российские. Нам-то с Шубой все равно, но вот вдруг у кого-то из иностранцев где-то что-то и зацепилось…

А обыгрывать американцев – возможно. Но упирается это все не в то, что мы сейчас не можем выезжать.

– А во что?

– Главные проблемы легкой атлетики в России сейчас: 1) дефицит тренеров, 2) базы.

Таланты-то все равно появляются: Федя Иванов, Данилов, Настя Кобылянских в тройном, та же Красильникова в стипле. На мировом фоне результаты не самые высокие, но как раз эти ребята, начни они выезжать, могли бы добавить.

Поэтому, могу повторить, что мы в жопе, в глубокой, но я не готов мазать все только черными красками и говорить, что ситуация безнадежная. Надо начать воевать на одном поле. При этом решать свои фундаментальные проблемы, – отметил Клевцов.

«Мы в жопе, выглядываем с перископом. Но это еще не безнадега». Смелый разговор про легкую атлетику