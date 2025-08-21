Ярослава Магучих не взяла ни одной высоты на этапе «Бриллиантовой лиги»

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих не смогла взять ни одной высоты на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне.

23-летняя спортсменка не смогла преодолеть планку на 1,86 м и перенесла вторую попытку на 1,91 м. После двух неудачных прыжков она снялась с соревнований.

Первое место разделили немка Кристина Хонзель, австралийка Никола Олислагерс и полька Мария Жодзик, которые показали результат 1,91 м.

В прошлом году Магучих установила мировой рекорд – 2,10 м.