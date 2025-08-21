2

Ярослава Магучих не взяла ни одной высоты на этапе «Бриллиантовой лиги»

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих не смогла взять ни одной высоты на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне.

23-летняя спортсменка не смогла преодолеть планку на 1,86 м и перенесла вторую попытку на 1,91 м. После двух неудачных прыжков она снялась с соревнований.

Первое место разделили немка Кристина Хонзель, австралийка Никола Олислагерс и полька Мария Жодзик, которые показали результат 1,91 м.

В прошлом году Магучих установила мировой рекорд – 2,10 м.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoБриллиантовая лига
logoЯрослава Магучих
logoсборная Украины жен
Мария Жодзик
logoсборная Польши жен
Кристина Хонзель
logoНикола Олислагерс (Макдермотт)
logoсборная Германии жен
logoсборная Австралии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
«Бриллиантовая лига». Узбекистанец Анваров, Севилл, Олислагерс, Браун, Тинч победили на этапе в Лозанне, Лайлс – 2-й, Магучих снялась, другие результаты
18вчера, 20:02
Александр Тихонов: «Надо признать, что футбол зарабатывает деньги, с этим надо смириться. Мы говорим, что легкая атлетика – королева спорта, но с футболом не сравнится»
1вчера, 18:46
Елена Исинбаева прилетела в Россию («ВсеПроСпорт»)
5вчера, 16:19
WADA призвало страны вносить дополнительные взносы на исследования по борьбе с допингом
22вчера, 06:42
Чемпионку Европы в тройном прыжке украинку Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг на 4 года
2719 августа, 18:35
Иоланда Чен: «Если бы Кнороз имела более высокий уровень конкуренции и мотивацию обыграть сильнейших из других стран, она прыгнула бы 5 метров. А вынуждена сидеть под санкциями»
319 августа, 11:56
Мария Кочанова: «Магучих порой дает не очень фильтруемые комментарии. Я читаю и думаю: «Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?»
7118 августа, 15:20
Кочанова о выступлении в нейтральном статусе на Олимпиаде: «У нас вообще такой возможности не было. Я бы за нее душу продала»
418 августа, 14:48
Кочанова об отстранении: «После каждого сезона я реву. Ты сидишь дома, а люди с результатами гораздо ниже твоих – с медалями»
418 августа, 14:27
13 участников соревнований ГТО госпитализированы с отравлением в Чувашии
118 августа, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02