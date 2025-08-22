1

РУСАДА дисквалифицировало семейную пару легкоатлетов за отказ сдать допинг-пробы

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых на три года каждого за нарушения антидопинговых правил.

«Оба спортсмена (муж и жена) отказались сдавать пробы, что является нарушением пункта 4.3 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП), после чего признали нарушение и получили сокращение срока на основании п. 12.8.1 ОАП.

Если спортсмены признают нарушение антидопинговых правил и отказываются от слушаний в течение 20 дней после предъявления обвинения, то срок дисквалификации автоматически сокращается с четырех до трех лет», – сообщили в пресс-службе РУСАДА.

27-летний Артем Зубков специализируется в тройном прыжке и прыжках в длину, а 20-летняя Надежда Зубкова – в спринтерском беге. Они представляют Хабаровский край на российских стартах. Дисквалификация продлится до 2 февраля 2028 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
