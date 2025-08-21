Олимпийская чемпионка Сифан Хассан не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике

Сифан Хассан не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике 2025 года.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 13 по 21 сентября. Нидерландская легкоатлетка квалифицирована на дистанцию 5000 м, но не будет участвовать. Это первый ЧМ с 2015 года, который она пропустит.

Как сообщает Eurosport, Хассан намерена принять участие в Сиднейском марафоне, который пройдет 31 августа, и сейчас сосредоточена на подготовке к нему.

Хассан – трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и чемпионка мира в помещении, двукратная чемпионка Европы.