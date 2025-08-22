«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят на 200 и 400 м, женщины – на 100 м и в прыжках с шестом на этапе в Брюсселе
22 августа в Брюсселе пройдет этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Брюссель, Бельгия
Расписание на 22 августа
19:29 – прыжки в высоту, мужчины
19:36 – толкание ядра, женщины
19:50 – метание диска, мужчины
20:34 – прыжки с шестом, женщины
21:04 – 400 м с/б, женщины
21:11 – 1500 м, женщины
21:19 – метание копья, мужчины
21:22 – 200 м, мужчины
21:29 – 3000 м с/п, мужчины
21:42 – тройной прыжок, женщины
21:45 – 100 м, женщины
21:51 – 5000 м, женщины
22:13 – 1500 м, мужчины
22:41 – 400 м, мужчины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское; прямая трансляция – на «Матч! Арене» (с 20:55). Указаны только виды, которые идут в зачет «Бриллиантовой лиги».
