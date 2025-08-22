  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Сергей Клевцов: «Я готов говорить о проблемах в легкой атлетике. Но не винить в них всех вокруг. У нас много хренового, но и хорошего много»
Сергей Клевцов: «Я готов говорить о проблемах в легкой атлетике. Но не винить в них всех вокруг. У нас много хренового, но и хорошего много»

Тренер Сергей Клевцов считает, что в России есть позитив в легкой атлетике.

«Говорить, что вообще все плохо, я не готов. Огульно критиковать всех и рассказывать, что никто ничего не делает – это неправда. Сборы у нас проводятся вообще круглый год. Просто уже привыкли и все воспринимают как должное.

Если бы не было бы никаких денег, формы, призовых, сборов – это да. Тогда все точно ушли бы в фитнес-центры. Но хотя бы то, что есть, стараются удерживать. И это тоже серьезная работа. Да, сделать шаг вперед было бы неплохо. Но нас не бросают, не забили. А в нынешние времена могли бы. Нужно продержаться в эту эпоху безвременья.

Я готов говорить о проблемах в легкой атлетике. Но не винить в них всех вокруг. Вот строить те же манежи – это в компетенции федерации? Я не уверен. А свои непосредственные функции она выполняет.

Мне сильно не нравится, когда все делают вид, будто у нас все прекрасно. Но так же не нравится, когда с другой стороны собирается либерда, которая уверяет: у нас все хреново, а вот на Западе все хорошо. Да это полное дерьмо!

У нас много хренового, но и хорошего много. Как и у них.

Вот Эмилька Тангара пробежала 400 с/б из 55. Казалось бы, ну что такое из 55 сек? А сколько лет у нас бегали по 56-57? Федя Иванов просто красавец, столько шел к рекорду России Дениса Кудрявцева – и побил его. Кнороз давно конкурентоспособная. Может быть, Пронкин там молот и за 80 метнет. То есть единичные ростки пробиваются. А за таких часто цепляются остальные. Такой паровозик DRS.

Мы хоть и в достаточно глубокой жопе, это не безнадега. Пока чемпионаты проводятся, сборы есть, остались какие-то тренеры, появляются ребята вроде Данилова – мы еще продержимся. А при комплексном подходе – хорошенько добавим», – сказал Клевцов.

«Мы в жопе, выглядываем с перископом. Но это еще не безнадега». Смелый разговор про легкую атлетику

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
Сергей Клевцов
logoсборная России
logoсборная России жен
Эмилия Тангара
Валерий Пронкин
Федор Иванов
