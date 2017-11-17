Газзаев о вступлении в Putin Team: «Это моя гражданская и патриотическая позиция»

Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту рассказал, почему вступил в Putin Team.

– Я гражданин великой страны, которая дала мне возможность реализовать себя. Это моя гражданская и патриотическая позиция. И мне понравилась инициатива Овечкина о создании нового общественного движения – «Команды Путина». Для меня большая честь вступить в нее. Игроки этой команды смогут громко, на весь мир заявить о своей поддержке курса нашего Президента.

Хотя что касается меня, то в этой команде состою давно – в 2012 году стал доверенным лицом Президента России. Наша страна по праву занимает ведущие позиции в мировой политике – и в первую очередь это, безусловно, происходит благодаря влиянию и авторитету нашего национального лидера.

– Вы, кстати, знакомы с Овечкиным?

– Конечно. Не очень близко, но знакомы. В последний раз, кстати, виделись на «Прямой линии» с Президентом, куда был приглашен и Александр, и я, – сказал Газзаев.

Вместо сильного тренера – слабый политик. Зачем это Газзаеву?