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    Газзаев о вступлении в Putin Team: «Это моя гражданская и патриотическая позиция»

    Теги Валерий Газзаев Владимир Путин политика

    Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев рассказал, почему вступил в Putin Team.

    – Я гражданин великой страны, которая дала мне возможность реализовать себя. Это моя гражданская и патриотическая позиция. И мне понравилась инициатива Овечкина о создании нового общественного движения – «Команды Путина». Для меня большая честь вступить в нее. Игроки этой команды смогут громко, на весь мир заявить о своей поддержке курса нашего Президента.

    Хотя что касается меня, то в этой команде состою давно – в 2012 году стал доверенным лицом Президента России. Наша страна по праву занимает ведущие позиции в мировой политике – и в первую очередь это, безусловно, происходит благодаря влиянию и авторитету нашего национального лидера.

    – Вы, кстати, знакомы с Овечкиным?

    – Конечно. Не очень близко, но знакомы. В последний раз, кстати, виделись на «Прямой линии» с Президентом, куда был приглашен и Александр, и я, – сказал Газзаев.

    Вместо сильного тренера – слабый политик. Зачем это Газзаеву?

    Опрос

    А вы бы вступили в Putin Team?

    46190 голосов 298
    • Да
      17%
    • Нет, но за Путина бы проголосовал
      11%
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      72%

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