  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Общая задача Минспорта и ОКР – вернуть законное право нашим атлетам представлять Родину на мировой арене под своим национальным флагом»
25

Михаил Дегтярев: «Общая задача Минспорта и ОКР – вернуть законное право нашим атлетам представлять Родину на мировой арене под своим национальным флагом»

Дегтярев заявил о задаче вернуть атлетам возможность выступать под флагом РФ.

22 августа в России отмечается день государственного флага.

«От всего спортивного сообщества поздравляю с Днем государственного флага России.

Под национальным флагом наша страна одержала блестящие спортивные победы – выиграла более десяти Олимпиад и завоевала свыше 1800 олимпийских медалей, стала одной из немногих держав, принимавших и летние, и зимние Игры. Во многих видах спорта наши атлеты доминируют десятилетиями.

Сегодня наши спортсмены продолжают побеждать на чемпионатах мира и Европы, несмотря на все несправедливые ограничения. Общая задача Министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР) – вернуть законное право нашим атлетам честно и добросовестно представлять Родину на мировой арене под своим национальным флагом, и мы этого обязательно добьемся», – написал министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Министерство спорта России
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о допуске россиян к Олимпийским играм: «На прорыв в 2026 году не нужно рассчитывать. А вот к Лос‑Анджелесу-2028 готовимся в полном составе»
2911 августа, 08:04
Михаил Дегтярев: «В ОКР создана комиссия по судейству, ее возглавил Герой Труда России Аркадий Ротенберг. Пойдем по пути создания единого оператора судейства для всех игровых видов»
1355 августа, 17:04
Дегтярев о посте президента ОКР: «Президент у нас один – Путин. Мне иногда неловко за название своей должности»
1255 августа, 15:51
Главные новости
«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят на 200 и 400 м, женщины – на 100 м и в прыжках с шестом на этапе в Брюсселе
сегодня, 13:53
Сергей Клевцов о бегуне Савлукове: «Савелий пал в бою с пагубными страстями. Я много раз давал ему шансы, но человек сделал выбор»
1сегодня, 10:00
Сергей Клевцов: «Я готов говорить о проблемах в легкой атлетике. Но не винить в них всех вокруг. У нас много хренового, но и хорошего много»
сегодня, 09:56
Тренер Клевцов об американцах: «Мы обошли их только в Москве-2013. Но медали забрали. Я бы хотел, чтобы пробы перепроверили все – не только российские»
8сегодня, 09:54
РУСАДА дисквалифицировало семейную пару легкоатлетов за отказ сдать допинг-пробы
1сегодня, 06:59
Полина Кнороз досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем
3вчера, 17:27
ФНС разблокировала операции по счетам Исинбаевой. Они были заблокированы из-за долга в 283 тысячи рублей
17вчера, 09:54
Олимпийская чемпионка Сифан Хассан не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике
4вчера, 07:41
Ярослава Магучих не взяла ни одной высоты на этапе «Бриллиантовой лиги»
1520 августа, 21:35
«Бриллиантовая лига». Узбекистанец Анваров, Севилл, Олислагерс, Браун, Тинч победили на этапе в Лозанне, Лайлс – 2-й, Магучих снялась, другие результаты
2220 августа, 20:02
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
1сегодня, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51