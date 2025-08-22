Михаил Дегтярев: «Общая задача Минспорта и ОКР – вернуть законное право нашим атлетам представлять Родину на мировой арене под своим национальным флагом»

Дегтярев заявил о задаче вернуть атлетам возможность выступать под флагом РФ.

22 августа в России отмечается день государственного флага.

«От всего спортивного сообщества поздравляю с Днем государственного флага России.

Под национальным флагом наша страна одержала блестящие спортивные победы – выиграла более десяти Олимпиад и завоевала свыше 1800 олимпийских медалей, стала одной из немногих держав, принимавших и летние, и зимние Игры. Во многих видах спорта наши атлеты доминируют десятилетиями.

Сегодня наши спортсмены продолжают побеждать на чемпионатах мира и Европы, несмотря на все несправедливые ограничения. Общая задача Министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР) – вернуть законное право нашим атлетам честно и добросовестно представлять Родину на мировой арене под своим национальным флагом, и мы этого обязательно добьемся», – написал министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.