Сергей Клевцов о бегуне Савлукове: «Савелий пал в бою с пагубными страстями. Я много раз давал ему шансы, но человек сделал выбор»

Сергей Клевцов объяснил, почему бегун Савелий Савлуков не побил рекорд России.

– Одно из главных событий лета – рекорд России от 18-летнего Алексея Данилова на 400. Он снес результат Виктора Маркина, державшийся 45 лет. При этом вы с Савелием Савлуковым несколько лет к этому шли, подобрались к 45 секундам, хотели пробить эти 44,60.

– Вообще-то я хотел 43,50.

По Данилову ничего конкретного сказать не могу, потому что для меня важна система. Он раз появился зимой – выиграл юниорскую Россию, потом раз летом – то же самое. И вдруг такие ошеломляющие секунды. Нужно смотреть дальше.

Есть хронические травмы, о которых говорят, но это изживается, если за ним грамотно следили, сразу правили и не позволяли неприятностям наслаиваться. Если так, перед нами суперзвезда в будущем.

А, возможно, раз стукнул и ушел. Пока что я оценивать перспективы не готов.

Но что здесь и сейчас есть фантастические секунды – здорово. Всегда радует, когда в нашей легкой атлетике появляются такие ребята.

– Савлуков бежал 45 секунд, зимой установил рекорд Европы на 600 м, а потом пропал. В 24 года! Что случилось?

– Всю подноготную раскрывать не хочу. Если коротко: Савелий пал в бою с пагубными страстями. Я много раз давал ему шансы, но человек сделал выбор. До меня долетают отголоски того, что с ним сейчас, и, к сожалению, там далеко не все хорошо.

– А ведь он один из самых талантливых учеников, которые были у вас.

– Думаю, самый талантливый.

– Как же Шубенков?

– Чемпион – это симбиоз таланта и дисциплины. Шуба – примерно такой же талантливый, может, чуть ниже. Но уровень понимания того, что с этим талантом можно сделать, процентов на 100 выше. Он был не готов все это слить. Как только понял, что ему чего-то светит – отставил на второй план остальные вещи. Начал заниматься системно, а важна именно система.

В Савлукове я видел 43,50, а потом бы мы сделали переход на 400 с/б. Уже начали делать эту работу, все было готово под 13 шагов. Но не готов оказался сам Савелий, – сказал тренер.

