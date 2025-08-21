Полина Кнороз досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем

Полина Кнороз пропустит финал «Королевы спорта» из-за проблем со здоровьем.

Об этом прыгунья с шестом сообщила в своем телеграм-канале.

«Из-за проблем со здоровьем я приняла решение отказаться от участия в соревнованиях, которые состоятся в Екатеринбурге 23-24 августа.

Благодарю всех за поддержку, веру, кто ждал меня в Екатеринбурге, мне очень обидно пропускать финал «Королевы спорта», но как говорится, у Бога свои планы.

Таким образом, мой летний сезон завершен

Чтоб не наводить суету, хотелось бы сообщить, что со мной все в порядке. Невролог поставил диагноз – ДППГ (доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение). Проще говоря, это связано с нарушением работы вестибулярного аппарата.

Поэтому я уже третий день провожу в постели с адским головокружением и тошнотой. Такое ощущение, что небо и земля поменялись местами…

Максимум, на что я способна, это дойти до ванной комнаты. Также я вообще ничего не ела в течение этих трех дней. Сколько это будет продолжаться, не могу сказать, так как у каждого это проходит по-разному. Таблеток от этого нет, нужно просто ждать», – написала Кнороз.