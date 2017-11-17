Малкин о Putin Team: «Ни я, ни Овечкин не являемся правой рукой Путина. Мы просто хотим его поддержать»

Форвард «Питтсбурга» прокомментировал свое вступление в Putin Team.

«Мы хотим, чтобы он понял, что мы его поддерживаем. Мы играем в Америке. Это далеко от России, но мы понимаем, что происходит. Стараемся быть вместе.

При этом ни я, ни Овечкин не являемся правой рукой Путина. Мы просто пытаемся показать, что поддерживаем его, потому что в 2018 году в России пройдут чемпионат мира по футболу и выборы. Трудный год, поэтому мы хотим поддержать его.

Сейчас также сложная ситуация с Олимпиадой из-за допинга, и я хочу поддержать не только президента, но и нашу легкую атлетику, и всю страну в целом.

Мне доводилось сыграть с Путиным в хоккей, это было здорово. Он часто выходит на лед, наверное, каждую неделю.

Меня не волнует, что здесь скажут о моем вступлении в Putin Team. Кому-то в Америке нравится Путин, кому-то – нет. Я не пытаюсь прочесть все газеты, ознакомиться со всеми сайтами. Я просто хочу его поддержать», – сказал Малкин.