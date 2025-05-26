Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»

Михаил Дегтярев назвал сложным законопроект о Российском спортивном фонде.

Об этом министр спорта Дегтярев высказался на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. Ранее

«Только что завершилась комиссия по законотворческой деятельности, поправки утверждены, направлены в парламент. Сложный был законопроект с точки зрения согласования, практически идет создание новой сущности по образу и подобию Российского научного фонда, который уже работает», – отметил министр.

Ранее Дегтярев рассказал , что Российский спортивный фонд направлен на поддержку отечественного спорта. Наполнение фонда будет осуществляться за счет целевых отчислений от выручки букмекеров.