Дементьев об Олимпиаде-2026: «Буду смотреть даже без участия России. Трансляции полезны – можно увидеть новые тенденции и узнать составы сборных»

Агент Алексей Дементьев: буду смотреть хоккей на ОИ-2026 даже без участия России.

Хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что будет смотреть олимпийский хоккейный турнир, на который не была допущена сборная России.

«Я буду смотреть хоккейный турнир Олимпиады даже без участия сборной России .

Трансляции будут полезны для специалистов и просто любителей хоккея. Можно увидеть новые тенденции, сочетания игроков, узнать составы сборных стран.

Я считаю, что хоккейный турнир на Олимпиаде нужно показывать, и нужно следить за этим турниром, как и за другими хоккейными мероприятиями», – сказал Дементьев.

