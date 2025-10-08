«Путин – самый спортивный президент. Он очень много сделал, чтобы мы проводили Олимпиады, универсиады и ЧМ». Третьяк на открытии спортплощадки в поселке Майна

Владислав Третьяк назвал Владимира Путина самым спортивным президентом.

Депутат Госдумы РФ принял участие в открытии многофункциональной спортивной площадки в рабочем поселке Майна (Ульяновская область).

«На этой спортивной площадке детишки могут заниматься и зимой и летом. Это очень здорово. Вы знаете, что Россия – это спортивная страна, у нас самый спортивный президент Владимир Владимирович Путин.

Он очень много сделал, чтобы мы проводили Олимпиады, универсиады, чемпионаты мира. Для чего мы это делаем? Для того чтобы как можно больше молодежи занимались физкультурой и спортом», – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк .

