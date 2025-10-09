Путин и президент Таджикистана Рахмон выступили против дискриминации спортсменов.

Президент России Владимир Путин посетил Таджикистан с государственным визитом и провел переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном. По итогам переговоров главы государств сделали ряд совместных заявлений.

«Стороны подчеркивают стремление к дальнейшему развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта как в двустороннем формате, так и в рамках межгосударственных объединений, включая СНГ и ШОС.

Стороны намерены расширять спортивные обмены и укреплять взаимодействие по вопросу развития олимпийских, неолимпийских и национальных видов спорта, а также обеспечения условий для проведения спортивных мероприятий на территориях двух государств.

Стороны выступают против дискриминации спортсменов и призывают международное сообщество к равноправному диалогу, всецело отвечающему духу и принципам олимпизма», – говорится в одном из заявлений.