Михайлов о просмотре «Легенды №17» с Путиным: «Президент спросил: «Что вам больше понравилось?» Я сказал: «Партийный работник». Он ответил: «Борис Петрович, нельзя же так!»

Борис Михайлов рассказал, как посмотрел «Легенду №17» с Владимиром Путиным.

– Были еще какие-то попытки фильмов? Это хорошая история для молодежи – показать, что такое хоккей.

– Когда до нас дошло, что будет художественный фильм [о хоккее]. С нами разговор вели, я сказал: «Все расскажу, что знаю. Мне ничего не надо».

А Володька сказал: «Дайте мне сценарий, я прочитаю и скажу, буду давать или нет». Ему не дали и он сказал: «Больше к вам не прихожу». Они пригласили Сашку, сына Харламова , и сына Рагулина . А что они знают про Харламова? Я сказал, у вас хорошие консультанты, меня не надо. Деньги предлагали, я сказал, не надо ничего.

Фильм для того поколения снят так... Не просто так же взял клюшку и пришел в хоккей играть. Хоккей – это большой труд, не зря сейчас платят такие деньги. В фильме так немножко фантазия режиссера Лебедева есть.

Но когда мы с Владимиром Владимировичем [Путиным] вместе просматривали фильм, он спросил: «Что вам больше всего понравилось?»

Я сказал: «Самое классное – это партийный работник».

– И как он отреагировал?

– Сказал: «Ну, Борис Петрович, нельзя же так!» Мы просматривали фильм в Сочи, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

