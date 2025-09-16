0

Старт «королевского» клуба и битва двух хорватских тренеров в Лиге чемпионов

В Olimpbet дали аналитические расклады на матчи «Реала» с «Марселем» и «Ювентуса» с «Боруссией».

Лига чемпионов. Общий этап. Первый тур. «Реал Мадрид» (Испания) – «Марсель» (Франция). 17 сентября, 00:00 (время Астаны)

В новом сезоне Лиги чемпионов и без того повышенное внимание казахстанских болельщиков к мадридскому «Реалу» побьет все рекорды. Ведь «королевский клуб» – один из соперников «Кайрата» по групповой стадии ЛЧ-2025/26.

Перед визитом в Алматы в рамках стартового тура главного еврокубка «сливочным» предстоит провести домашний матч против «Олимпик Марселя». Эксперты Olimpbet считают хозяев этой встречи безоговорочными фаворитами, полагая, что у них больше шансов одержать крупную победу, чем у гостей добиться хотя бы ничейного исхода.

Практически абсолютная вера в успех «галактикос» совсем не удивляет. «Сливочные» имеют огромный статистический перевес перед «Олимпиком» как по завоеванным титулам, так и по статистике личных взаимоотношений. «Реал» выиграл все четыре очных дуэли в истории противостояния с «Марселем» с общим счетом 12:4.

Намного увереннее мадридцы начали и новый сезон. Команда под руководством Хаби Алонсо единолично возглавляет таблицу чемпионата Испании, одержав четыре победы в четырех турах. А вот коллектив Роберто де Дзерби набрал ровно вполовину меньше очков при таком же количестве проведенных матчей в первенстве Франции, уже прилично отстав от лидеров Лиги 1.

В принципе, нет особого смысла перечислять преимущества «Реала» над «Марселем». «Королевский» клуб будет считаться фаворитом в споре с любым соперником, недаром же он выигрывал Лигу чемпионов чаще кого бы то ни было – 15 раз!

Аналитики Olimpbet вообще не сомневаются, что «галактикос» забьют на своем поле и обеспечат «верх» матчу на «Сантьяго Бернабеу». А наиболее вероятным автором гола они называют как раз французского футболиста – форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

«Ювентус» (Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 17 сентября, 00:00

Одно из самых интригующих противостояний не только стартового игрового дня общего этапа, но и всего первого тура Лиги чемпионов состоится в Турине, где «Ювентус» примет дортмундскую «Боруссию».

Эксперты Olimpbet отдают предпочтение в этом матче хозяевам, хотя и не считают их явными фаворитами.

Туринцы более уверенно выглядят сейчас на внутренней арене, набрав девять очков в трех турах Серии А. Положительных эмоций им точно добавит и победа в дерби Италии над «Интером» (4:3) с решающим голом в компенсированное время.

Что касается «Боруссии», то она уже допустила осечку в Бундеслиге, позволив убежать вперед безупречной «Баварии».

«Старая синьора» имеет довольно существенный перевес и в личных взаимоотношениях, выиграв шесть из девяти официальных матчей, при одной ничьей и двух победах «шмелей».

Однако в последние годы как раз «желто-черные» были успешнее «черно-белых» на международной арене. В минувшем сезоне ЛЧ «Боруссия» дала бой четвертьфинале «Барселоне», тогда как «Юве» не вышел даже в 1/8-ю. А в позапрошлом дортмундцы добрались до финала, туринцы же вообще не выступали в том розыгрыше Лиги чемпионов.

Не будем забывать и про то, что одна из двух побед «шмелей» над «бьянконери» пришлась на решающую битву ЛЧ-1996/97.

Тем не менее аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у команды Игора Тудора заметно больше шансов на благоприятный исход, чем у коллектива его бывшего партнера по сборной Хорватии Нико Ковача. И они верят в то, что хозяевам по силам отличиться не менее двух раз.

Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров
198вчера, 14:17
Спортс” стал информационным партнером конференции «День Бренда 2025»
211 сентября, 14:00
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
9531 августа, 11:57
Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»
429 августа, 14:38
Спорт государственной важности СССР. Но он так и не стал большой игрой
28 августа, 06:00Спецпроект
В Москве спортивному тренеру предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней
222 августа, 16:01
Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности»
11416 августа, 17:27
Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае
112 августа, 07:33
Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»
10811 августа, 14:41
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» прошел шестой Chess & Jazz. В фестивале поучаствовала китайская шахматистка Хоу Ифань
28 июля, 16:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Белые орлы» против «трех львов», а «мадьяры» против «избранных». Аналитика на матчи отборочного цикла ЧМ-2026
9 сентября, 09:26
Битва победителей Евро и балканское дерби в отборе на ЧМ-2026
8 сентября, 09:48
ALLINNERS вошли в топ-77 Европы после финала Frag S15
4 сентября, 13:43
Аналитика от партнеров на матч отборочного цикла ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Уэльса, а также Грузии и Турции
4 сентября, 11:38
Дерзкий буст: ALLINNERS в новых цветах
29 августа, 12:40
Единственные казахстанцы Team Novaq уступили «молодежке» Virtus.pro в финале турнира
29 августа, 05:45
Аналитика на ответные матчи «Бенфика» – «Фенербахче» и «Карабах» – «Ференцварош»
27 августа, 11:06
Аналитика на решающая битва между «Кайратом» и «Селтиком. На кону – попадание в основной турнир Лиги чемпионов
526 августа, 09:59
Аналитика на матчи «Бавария» – «РБ Лейпциг» и «Вест Хэм» – «Челси»
22 августа, 10:30
Акция партнеров к UFC 314
22 августа, 08:02