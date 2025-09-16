Старт «королевского» клуба и битва двух хорватских тренеров в Лиге чемпионов

В Olimpbet дали аналитические расклады на матчи «Реала» с «Марселем» и «Ювентуса» с «Боруссией».

Лига чемпионов. Общий этап. Первый тур. «Реал Мадрид» (Испания) – «Марсель» (Франция). 17 сентября, 00:00 (время Астаны)

В новом сезоне Лиги чемпионов и без того повышенное внимание казахстанских болельщиков к мадридскому «Реалу» побьет все рекорды. Ведь «королевский клуб» – один из соперников «Кайрата» по групповой стадии ЛЧ-2025/26.

Перед визитом в Алматы в рамках стартового тура главного еврокубка «сливочным» предстоит провести домашний матч против «Олимпик Марселя». Эксперты Olimpbet считают хозяев этой встречи безоговорочными фаворитами, полагая, что у них больше шансов одержать крупную победу, чем у гостей добиться хотя бы ничейного исхода.

Практически абсолютная вера в успех «галактикос» совсем не удивляет. «Сливочные» имеют огромный статистический перевес перед «Олимпиком» как по завоеванным титулам, так и по статистике личных взаимоотношений. «Реал» выиграл все четыре очных дуэли в истории противостояния с «Марселем» с общим счетом 12:4.

Намного увереннее мадридцы начали и новый сезон. Команда под руководством Хаби Алонсо единолично возглавляет таблицу чемпионата Испании, одержав четыре победы в четырех турах. А вот коллектив Роберто де Дзерби набрал ровно вполовину меньше очков при таком же количестве проведенных матчей в первенстве Франции, уже прилично отстав от лидеров Лиги 1.

В принципе, нет особого смысла перечислять преимущества «Реала» над «Марселем». «Королевский» клуб будет считаться фаворитом в споре с любым соперником, недаром же он выигрывал Лигу чемпионов чаще кого бы то ни было – 15 раз!

Аналитики Olimpbet вообще не сомневаются, что «галактикос» забьют на своем поле и обеспечат «верх» матчу на «Сантьяго Бернабеу». А наиболее вероятным автором гола они называют как раз французского футболиста – форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

«Ювентус» (Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 17 сентября, 00:00

Одно из самых интригующих противостояний не только стартового игрового дня общего этапа, но и всего первого тура Лиги чемпионов состоится в Турине, где «Ювентус» примет дортмундскую «Боруссию».

Эксперты Olimpbet отдают предпочтение в этом матче хозяевам, хотя и не считают их явными фаворитами.

Туринцы более уверенно выглядят сейчас на внутренней арене, набрав девять очков в трех турах Серии А. Положительных эмоций им точно добавит и победа в дерби Италии над «Интером» (4:3) с решающим голом в компенсированное время.

Что касается «Боруссии», то она уже допустила осечку в Бундеслиге, позволив убежать вперед безупречной «Баварии».

«Старая синьора» имеет довольно существенный перевес и в личных взаимоотношениях, выиграв шесть из девяти официальных матчей, при одной ничьей и двух победах «шмелей».

Однако в последние годы как раз «желто-черные» были успешнее «черно-белых» на международной арене. В минувшем сезоне ЛЧ «Боруссия» дала бой четвертьфинале «Барселоне», тогда как «Юве» не вышел даже в 1/8-ю. А в позапрошлом дортмундцы добрались до финала, туринцы же вообще не выступали в том розыгрыше Лиги чемпионов.

Не будем забывать и про то, что одна из двух побед «шмелей» над «бьянконери» пришлась на решающую битву ЛЧ-1996/97.

Тем не менее аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у команды Игора Тудора заметно больше шансов на благоприятный исход, чем у коллектива его бывшего партнера по сборной Хорватии Нико Ковача. И они верят в то, что хозяевам по силам отличиться не менее двух раз.