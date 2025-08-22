  • Спортс
1

В Москве спортивному тренеру предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней

В Москве спортивного тренера обвинили в изнасиловании малолетней ученицы.

Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета России. 

Возбуждено уголовное дело, сейчас тренер заключен под стражу.

«Следственным отделом по району Хамовники следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении спортивного тренера.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) (4 эпизода) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, фигурант в период с июля 2023 года по апрель 2024 года, находясь в Москве, а также на территории Санкт-Петербурга и Тверской области совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы.

Через продолжительное время девочка рассказала о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений», – говорится в телеграм-канале «Столичный СК». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Столичный СК
