Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис умер на Всемирных играх в Китае.

8 августа 29-летний Дебертолис потерял сознание во время забега на среднюю дистанцию во время соревнований по спортивному ориентированию из-за сильной жары. Его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Спустя четыре дня спортсмен скончался.

Оргкомитет Всемирных игр и Международная федерация спортивного ориентирования выразили соболезнования семье и близким спортсмена и пообещали оказать поддержку родным Маттиа Дебертолиса.

Всемирные игры проходят в китайском Чэнду и завершатся 17 августа.