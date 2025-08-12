Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае
Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис умер на Всемирных играх в Китае.
8 августа 29-летний Дебертолис потерял сознание во время забега на среднюю дистанцию во время соревнований по спортивному ориентированию из-за сильной жары. Его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
Спустя четыре дня спортсмен скончался.
Оргкомитет Всемирных игр и Международная федерация спортивного ориентирования выразили соболезнования семье и близким спортсмена и пообещали оказать поддержку родным Маттиа Дебертолиса.
Всемирные игры проходят в китайском Чэнду и завершатся 17 августа.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: World Games
